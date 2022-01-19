Spehar DPPA’ya Barış Temin Destek Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Kanadalı Elizabeth Spehar’ın Siyasi ve Barış Temin İşleri Departmanı’nda (DPPA) Barış Temin Destek’te Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Arjantin’den Oscar Fernandez-Taranco’nun yerine atanan Spehar’ın uluslararası işler ve siyasi işlerde 35 yıllık deneyimi bulunuyor.

Spehar, Birleşmiş Milletler Merkezi’nde, siyasi liderlik, gelişme, barışın temini ve anlaşmazlıkları önleme girişimleri alanında çalıştı. En son, 2016’dan bu yana Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi, ayrıca Kıbrıs’la ilgili Genel Sekreter’in Özel Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Spehar daha önce eski Siyasi İşler Departmanı’nda (DPA) Siyasi ve Arabuluculuk Bölümü’nde, anlaşmazlığın önlenmesi, arabuluculuk, barışın temini ve cinsiyet eşitliğini politikalara yerleştirmede siyasi ve operasyonel konular direktörü olarak çalışmıştı. Elizabeth Spehar ondan önce de Amerika ve Avrupa Bölümü Direktörlüğü ve DPA’da Avrupa Bölümü Direktörlüğü yapmıştı. Spehar ayrıca 2008’de UNFICYP Şefi ve Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi olarak hizmet vermişti.

Elizabeth Spehar Birleşmiş Milletler’e katılmadan önce, 12 yılı aşkın bir süre Amerika Devletleri Örgütü’nde, demokrasiyi ileriye taşımak, örgütün diyalog ve anlaşmazlık çözüm unsurlarını geliştirmekten sorumlu üst düzey bir yetkili idi.