Sözsüz ama çok fazla sözü olan bir çocuk oyunu:  ‘Zack & Lin:Multiverse’

Murat OBENLER

Çeşitli kültür-sanat projeleri ile gerek çocuklar gerekse yetişkinlere tiyatro oyunları sunan SO Kolektif’in Erdoğan Kavaz yönetmenliğinde çocuklar için hazırladığı yeni oyunu ‘Zack & Lin Multiverse’, 3 Şubat Cumartesi günü KTÖS Salonu’nda prömiyerini yaptı. Gerçek yaşam ve paralel evrenler arasında dolaşan oyunda günlük yaşamda tanışan ama pek de iyi bir enerji geçişi yaşayamayan iki karakterin biraz sihir biraz da evrendeki güçlerin etkisiyle vahşi bir ormanda başka bir canlıya dönüşmeleri sonrasındaki yardımlaşmaları, arkadaşlıkları ve birlikte hayatta kalma mücadeleleri anlatılıyor. Çocukların hem bol müzikli akan oyunla eğlenecekleri hem farklı çizgi karakterleri hayal edebilecekleri hem de yardımlaşma ve arkadaşlık gibi kavramları düşünecekleri oyun tiyatro aracı ile hem eğitsel yönü güçlü sözsüz bir sanatsal üretim hem de çocukların keyifli dakikalar geçireceği bir Şubat Tatili aktivitesi sunuyor.



SO kolektifin 3.projesi de beğeni topladı

İlk olarak “TabTab'ın Beklenmedik Serüveni” ve ikinci olarak G.R.G.D.N (THOC ile işbirliği içinde) projesiyle seyirciyle buluşan So kolektif’in 3. Projesi “Zack & Lin: Multiverse” de büyük beğeni ile izlendi.



Gülsefa Dede ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun kesintisiz performansları büyük alkış aldı

Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği oyunda Gülsefa Dede & Nejdet Serkan Sadıkoğlu oyuncu olarak rol olurken Tünay Konti oyunun proje asistanlığını, Pervin Özerengiz kostüm tasarımını, Georgios Koukoumas ışık tasarımını, Erdoğan Kavaz ses ve görsel tasarımı, Ergin Aday gişe ve PR işlerini, Osman Türkmen de sahne amirliğini üstleniyor. Oyunun yönetmeni Erdoğan Kavaz sahnede yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı KTÖS ailesi, Gizem Kavaz, Hasan Türksever, Fadıl Sütcüler, Zerrin Refikoğluları ile izlemeye gelen tüm seyircilere teşekkür etti.



Oyun her Cumartesi Saat 12.00 ve 14.00’de KTÖS’te sahnelenecek

Her Cumartesi Saat 12.00 ve 14.00 olmak üzere iki seansta çocuklarla buluşacak oyun KTÖS’ün Şair Nedim sk. 1 Çağlayan adresindeki yeni binasının salonunda sahnelenecek.