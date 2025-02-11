“Sözleşmesi biten birine 5 aydır usulsüzce maaş ödeniyor!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada UBP-DP-YDP hükümetinin kamu kaynaklarını yasaya aykırı şekilde kullandığını ve halkın vergilerinin belli zümrelere çıkar sağlamak için yönlendirildiğini belirtti. Barçın, sözleşmesi biten bir kamu çalışanına 5 aydır usulsüz şekilde maaş ödendiğine işaret ederek, konuyu Sayıştay’a ihbar etti.

Barçın, herhangi bir şahısla kişisel bir sorunu olmadığını belirtirken, devlet kaynaklarının hükümet ve cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın onayıyla yasaya aykırı şekilde kullanıldığını vurgularken, “Bakanlar Kurulu, 26 Eylül 2023’te Devlet Planlama Örgütü'nde (DPÖ) yatırım danışmanlığı yapmak üzere bir sözleşmeli personel istihdam etti. Bu kişi aynı zamanda UBP Parti Meclisi üyesidir ve işe gitmeden maaş almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bahse konu şahıs ile ilgili konuşmasını belgelerle destekleyen Barçın, “Bu şahıs mesai saatleri içinde haftalık düzenli televizyon programları yapıyor. Kamu görevlisi olmasına rağmen, herhangi bir izin almadan ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeden maaşını alıyor.” Dedi.

CTP’li vekil Barçın, söz konusu personelin sözleşmesinin 1 Ekim 2024 itibarıyla sona erdiğini, ancak resmi gazetede yeni bir sözleşme yayınlanmadan 5 aydır maaş almaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Sözleşmesi biten bir çalışana maliye nasıl olur da beş aydır maaş öder?” sorusuyla birlikte usulsüzlük vurgusunda bulundu.

İlgili konunun yasaya aykırı olduğunu ve Sayıştay’ın derhal soruşturma açması gerektiğini kaydeden Barçın, Sayıştay’a açık ihbarda bulunurken, “Maliye Bakanlığı nasıl olur da hükümetin talimatıyla sözleşmesi olmayan birine maaş öder? Bu açıkça bir suçtur.” İfadelerini kullandı.