Sözde ‘yerli’ havayolu şirketinin sadece yüzde 25’i KKTC’ye ait

Ertuğrul SENOVA

“Yerli ve milli havayolu şirketi” olarak tanıtılan ‘Mavi Girne Havayolları’nın sadece yüzde 25’inin KKTC devletine ait olacağı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, şirket hisselerinin yüzde25’i KKTC devletine ait olacak, yüzde 24’ü halka arz edilecek, yüzde 51’lik hisseyi elinde bulunduracak büyük ortak ise “Anex” isimli şirket olacak.

Türk turizm yatırımcısı Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu Rusya merkezli Tur Operatörü “Anex” isimli şirket, Kıbrıs Türk halkının zihnine “Özel Jet Skandalı” olarak kazınan olayla gündeme gelmişti.

Söz konusu olay sonucunda, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı, mevcut Başbakan Ünal Üstel, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevden alınmıştı…

Öte yandan, sosyal medyada dalga konusu olan “Mavi Girne Havayolları” isminin, aslında Anex’in Türkiye’de kurduğu “Mavi Gök Havacılık” isimli şirketinden türetildiği, bu sayede “MGK” kısaltmasını kullanan uçaklar, Rusya’dan kalkıp, Türkiye’de “touchdown” yaparak Ercan’a iniş yapabileceği ifade ediliyor.

Arıklı: “Şirketin yüzde 25’i KKTC’ye ait”

Şirketin hisseleriyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anex isimli şirketle ortaklık yaparak söz konusu ‘yerli’ havayolu şirketini kuracaklarını ifade ederek, “Şirketin yüzde 25’i KKTC devletinin. Yüzde 24’ü halka arz edilecek, yatırımcılara sunulacak. Geriye kalan kısmı ise Anex’e ait. Tüm masraflar ve işletme giderlerini Anex karşılayacak” dedi.

“Uçaklar Antalya’da touchdown yapıp Ercan’a inecek”

Arıklı, Rusya merkezli şirketin, KKTC’ye 500 bin turist getirmeyi taahhüt ettiğini ifade ederek, uçakların Rusya’dan kalkıp, Antalya’da touchdown yapacağını ve Ercan’a ineceğini ifade etti.

“O şirket mi bilmiyorum”

Arıklı, “Söz konusu şirket, Özel Jet Skandalında adı geçen şirket mi?” sorusu üzerine, “Onu bilmiyorum, aynı şahıslardan mı bahsediyoruz bilmiyorum” dedi.

Özel Jet Skandalı’nda adı geçen şirket: Anex

Türk turizm yatırımcısı Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu Rusya merkezli Tur Operatörü “Anex” isimli şirket, Kıbrıs Türk halkının zihnine “Özel Jet Skandalı” olarak kazınan olayla gündeme gelmişti.

Haziran 2020’de, marina yatırımıyla ilgili Kıbrıs’ın kuzeyine “özel bir jetle” giriş yapan Anex şirketi yetkilileri, o dönemde geçerli olan pandemi kurallarına uymayarak özel izinle ülkeye giriş yapmıştı.

YENİDÜZEN’in manşetiyle gündeme gelen olay sonrası, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı, mevcut Başbakan Ünal Üstel, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevden alınmıştı.

Şirketin ismi, “Mavi Gök Havacılık”tan geliyor

Öte yandan, sosyal medyada dalga konusu olan “Mavi Girne Havayolları” isminin, aslında Anex’in Türkiye’de kurduğu “Mavi Gök Havacılık” isimli şirketinden türetildiği, bu sayede “MGK” kısaltmasını kullanan uçaklar, Rusya’dan kalkıp, Türkiye’de “touchdown” yaparak Ercan’a iniş yapabileceği ifade ediliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havalimanında 29 Ekim’de deneme uçuşlarının gerçekleştirileceğini, 15 Kasım’da da 3 önemli uçuşun havalimanına yapılmasının planlandığını söyledi. Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak” dedi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Para TV'de katıldığı programda, 15 Kasım’da açılması planlanan yeni havalimanıyla ve yeni havayolu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” dedi.

Rus uçağının Ercan Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığına vurgu yapan Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

"Rusya'dan iki havayolu ile görüşülüyor"

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırmasının ardından önceden iyi olan Güney Kıbrıs ve Rusya ilişkilerinin gerildiğini belirten Arıklı, Rus uçaklarının KKTC’ye inmesinin siyasi açıdan önemli bir mesaj içereceğine işaret etti.

Siyasi iradenin sağlanmasıyla Ercan Havalimanı’na uçuşların gerçekleştirilmesinde bir engel olmayacağını belirten Arıklı, Rusya uçuşlarının KKTC’nin ekonomisine önemli derecede olumlu etkisi olacağını söyledi.

Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü açıklayan Arıklı, Moskova’dan direkt uçuşların gerçekleştirilmesiyle önümüzdeki yılın KKTC’nin turizmi açısında verimli olacağına işaret etti.

Erhan Arıklı, uçak bileti fiyatlarının pahalılığına da dikkati çekerek, “Uçak bilet fiyatları çok pahalı. KKTC’de yaşayan birçok vatandaş Avrupa’ya giderken Güney’den gitmeyi tercih ediyor. Direkt uçuşların olmaması bu noktada maliyeti artırıyor” dedi.

Arıklı “Ercan Havalimanı Türkiye’nin iç havayolları statüsüne alınabilir ve bunun için siyasi iradenin olması gerekir” diye konuştu.

“Mavi Girne Havayolları adında 5 uçaklı filomuz olacak”

Milli havayolu şirketinin kurulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğini ve neredeyse tamamlandığını belirten Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak. 15 Kasım’a yetiştirmeye çalışıyoruz ve aksilik görünmüyor. 5 uçakla başlayacak ve sonrasında daha da büyümesini hedefliyoruz” dedi.

"İlk Sefer Trabzon'a"

İlk etapta Türkiye’ye uçuşların yapılacağına işaret eden Arıklı, ilk seferlerden birinin Trabzon’a gerçekleştirileceğini de söyledi.

Arıklı, “Adana, İstanbul, Ankara gibi lokasyonlara uçuşlarımız var fakat ülkemizde ciddi bir Karadenizli olup yaşayan var ve Karadeniz’e gitmek istediklerinde ciddi bir zaman kaybı ve para kaybına uğruyorlar. Yeni kuracağımız hava yolu şirketi de ilk seferlerinden bir tanesini inşallah Trabzon’a yapacak. Buradan Kıbrıs’taki Karadenizli soydaşlara müjdeyi vermiş olayım” dedi.