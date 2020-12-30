Soygunla ilgili tutuklanan 2 kişi serbest

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar G.O.A. ve A.O.O., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili tutuklanan 2 kişinin ise suçla bağları olmadığı tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını anımsattı.

Polis, 22 Aralık tarihinde Lefkoşa'da zanlıların birlikte beraberinde henüz tespit edilemeyen üç erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey Uwadıale’nin evine girip darp ettikten sonra soygun suçu işleyerek kaçtıklarını söyledi.

Polis, emarelerin tümünün bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların soruşturma maksatlı poliste 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.