Soyguna 18 ay hapis cezası

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak yargılanan Stephen Itor Odey, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Barkın, sanığın işlediği suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi.

Soytaç, sanığın adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmasını ve birden çok suç işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Ülkemizin hukuk devleti olduğunun altını çizen Soytaç, kimsenin bu huzur ortamını bozmaya hakkı olmadığına vurgu yaptı.

Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.