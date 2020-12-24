Soygun ve darp olayında gelişme

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun’ ve ‘darp’ olayında tutuklanan zanlı sayısı 4’e yükseldi. Zanlılar tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı.

Polis, zanlı G.O.A.’nın ardından 3 zanlının ‘Soygun’, ‘ev açma’, ‘darp’ ve ‘mülke tecavüz’ suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, olayın 22 Aralık tarihinde meydana geldiğini anımsatarak, olay yerinde olayın meydana geldiği anı gösteren çok sayıda güvenlik kamerası mevcut olduğunu ve henüz incelemelerin yeni başladığını belirtti.

Polis, henüz emarelerin de tespit edilemediğini söyleyerek, bu bağlamda zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki etme olasılığı aşikar olduğundan zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.