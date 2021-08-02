‘Soygun’ ve ‘ciddi darp’ soruşturması genişledi: 3 kişi aranıyor

Lefkoşa’da Emmanuel Okorite Sampson’u önce darp edip, ardından da hem cep telefonu hem de pasaportunu zorla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan G.R.M isimli kişi aleyhindeki polis soruşturması genişledi.

Polis, olayla ilgili 3 kişinin daha arandığını açıkladı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 8’er gün tutukluluk kararı alındı.

Polis şahadet verdi…

Polis, zanlının; 29 Temmuz’da saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının, Sampson’un üzerinde bulunan cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu zor kullanarak, 600 Euro nakit parayı sirkat ettiği mahkemede polis tarafından aktarıldı.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte üç kişinin arandığını belirtti.

8 gün tutukluluk

Bu aşamada tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis memuru, alınması gereken ifadeler gerektiğini belirtip, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)

Lefkoşa’da Emmanuel Okorite Sampson’u önce darp edip, ardından da hem cep telefonu hem de pasaportunu zorla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan G.R.M isimli kişi aleyhindeki polis soruşturması genişledi.

Polis, olayla ilgili 3 kişinin daha arandığını açıkladı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 8’er gün tutukluluk kararı alındı.

Polis şahadet verdi…

Polis, zanlının; 29 Temmuz’da saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının, Sampson’un üzerinde bulunan cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu zor kullanarak, 600 Euro nakit parayı sirkat ettiği mahkemede polis tarafından aktarıldı.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte üç kişinin arandığını belirtti.

8 gün tutukluluk

Bu aşamada tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis memuru, alınması gereken ifadeler gerektiğini belirtip, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis: 1 kişi daha aranıyor