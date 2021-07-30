Polis: 1 kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da Emmanuel Okorite Sampson’u önce darp edip, ardından da hem cep telefonu hem de pasaportunu zorla alıkoyduğu iddiasıyla isminin baş harfleri G.R.M olan kişi tutuklandı.

Zanlı, ‘soygun’ ve ‘ciddi darp’ suçları ile ilgili mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, olayla ilgili E.N isimli bir kişinin daha aradığını açıkladı, soruşturma kapsamında alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis şahadet verdi…

Polis, zanlının; 29 Temmuz’da saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının Sampson’un üzerinde bulunan cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediği de mahkemede polis tarafından aktarıldı.

E.N isimli kişi aranıyor

Polis, akabinde yapılan araştırmada bahse konu telefon ve pasaport Lefkoşa K.Kaymaklı' da aynı yerde sakin zanlı G.R.M’nin huzurunda mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını söyleyen polis, mesele ile ilgili olarak E.N.’nin arandığını kaydetti.

3 gün tutukluluk

Polis, olayla ilgili tahkikatın yeni başladığını dile getirerek, alınacak ifadeler ve olay yerinin tespit edilmesi gerektiğini söyleyip, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.