Soygun soruşturmasına ek tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun’, ‘ciddi darp’, meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.Y.E.E., F.N.S.J., A.M.E., A.M.A., ve A.M.A.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkoçak, zanlıların 1 Ocak tarihinde tutuklandığını anımsatarak, müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip, 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve ifade vermediklerini ancak bazı sözlü beyanları olduğunu bu beyanların araştırılacağını belirtti.

Polis, ayrıca kayıp olan emarelerinde olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.