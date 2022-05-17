‘Soygun, şiddet’ iddiası, 2 tutuklu

Soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U.G.I ve U.C. N, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 16.05.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Haspolat'ta Lefkoşa'da sakin zanlıların ve henüz ismi tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte Haspolat'ta bir daireye zorla girerek, bir adet laptop, bir adet cep telefonu, cüzdanı ve içerisinde bulunan 200 Euro nakit paranın yanı sıra, araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi, ve sigortasını alıp sirkat ettikleri sırada konu malları almalarını engellemeye çalışan Osman Daniel Sesay'ı da itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini ifade etti.

Polis, zanlılardan birinin karakolda üzerine yapılan aramada arka cebinde sirkat ettiği araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, aranan emareler ve aranan 1 kişi olduğunu söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar iddiaları kabul etmedi… İddialarda bulundu…

Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, bazı iddialarda da bulundu.

Zanlı 1, kendisine ve ağabeyine ait cep telefonların zorla alındığından bu olayın yaşandığını ileri sürdü. Mahkeme, zanlıların iddialarının da araştırılmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.