Soutzi, tutuklu yargılanacak… Polis: “Casusluk suçlaması yok”

“Birinci derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflamak” ve “Kanunsuz telsiz cihazı bulundurmak” suçlamasıyla tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi askeri mahkemeye çıkarıldı, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soutzi’nin avukatı Öncel Polili, polise “Soutzi’nin casusluk suçuyla bağı olup olmadığını” sordu, polis bu yönde bir suçlamanın olmadığını belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Ergün, Soutzi’nin “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflamak” ve “Kanunsuz telsiz cihazı bulundurmak” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Ergün, Soutzi’nin Maraş bölgesinde “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgede” 5 ayrı fotoğraf çektiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasında el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçtiğinin belirlendiğini anlattı.

Polis, Soutzi'nin 30 Ağustos’ta Pile’den Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapıp tutuklandığını ve aracında sabit telsiz cihazı, 9 harita, ses kayıt cihazı, harici bellek ve materyallerin bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, haritaların birinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, Soutzi’nin tasarrufunda toplam 21 bin 775 veri bulunup veri inceleme şubesine gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise 5 adet askeri bölge fotoğrafının bulunduğunu anlattı.

Polis, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Soutzi'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis: "Casusluk suçlaması yok"

Soutzi'nin avukatı Öncel Polili, müvekkilinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etmezken, casusluk suçuyla bağı olup olmadığını sordu. Polis, bu yönde bir suçlama olmadığını belirtti.

"Derhal doktor kontrolünden geçirilsin"

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve derhal tam teşekküllü bir devlet hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.