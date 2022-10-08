Soutzi: “Kuzeye girişimin yasaklanmasını temyize götüreceğim”

Gerekli makamlardan izin almaksızın tasarrufunda telsiz bulundurmaktan bir ay hapis cezasına çarptırılan ve dün tahliye olan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi, Kıbrıs’ın kuzeyine geçişinin yasaklanmasını temyize götüreceğini açıkladı.

Alihtia ve diğer gazeteler, Merkezî Cezaevi’nden çıkışında kardeşi ve bir arkadaşı eşliğinde İskele Polis karakoluna giderek arabasını teslim alan Soutzi'nin, Vrisulles üzerinden Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

Habere göre KİPE’ye konuşan Soutzi, Kıbrıs’ın kuzeyinde geçirdiği süre içerisinde “herhangi bir meşakkat çekmediğini” belirtti.

Kendisine verilen 5 hafta cezayı “yasadışı ve aşırı” bulduğunu, müsadere edilen cep telefonunu avukatı aracılığıyla alacağını ancak telsizlerine el konulduğunu söyledi.

Soutzi, KKTC’ye girişinin yasaklandığını ancak bunu temyize götüreceğini sözlerine ekledi.