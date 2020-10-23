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Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’

Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da  Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir çalışanın PCR testinin  düşük pozitif çıktığını ve tüm çalışanlara bugün PCR testi yapıldığını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da  Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir çalışanın PCR testinin  düşük pozitif çıktığını ve tüm çalışanlara bugün PCR testi yapıldığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı Lefkoşa’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir çalışanımızın  PCR test sonucu  düşük pozitif çıkmış bu sebeple tüm Sosyal Sigortalar Dairesi personelimize ( 86 kişiye) bugün  PCR testi yapılmıştır.

Söz konusu çalışanımızın  görev aldığı İlaç Eczacılık  Sağlık Servisi’ndeki 10 personelimiz de   PCR  testine  tabi tutularak, karantina oteline yerleştirilmiştir.

Personelimizin  PCR testi düşük pozitif olduğu için, bulaş riski  çok az olmasına rağmen Bakanlığımız Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedbir amaçlı dezenfekte işlemi yapmış, gereken tüm  önlemleri almıştır.

İlgili bölüm dışında Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki diğer bölümlerimiz hizmet vermeye ve vatandaşlarımızın işlemlerini yapmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızın panik olmaması, endişe duymaması adına test sonuçları kamuoyu ile şeffaf  bir şekilde paylaşılacaktır. "

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