Sosyal Sigortalar Dairesi kapatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği personelinde artış gösteren pozitif vakalar dolayısıyla söz konusu kurumların hizmet vermeyi durdurduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bugün saat 12.00’den 29 Kasım Pazartesi gününe kadar hizmet verilemeyeceği açıkladı.