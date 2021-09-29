Sosyal sigorta prim desteği ‘Kapsam genişledi, destek daraldı’

Maliye’deki kaynak yetersizliği nedeniyle Temmuz ayında sona eren, gelen tepkilerin ardından yeniden başlayan ‘sosyal sigorta prim desteği’ ödemeleri iş çevrelerini tatmin etmedi.

İş çevreleri, kapsam dışında kalması gereken sektörlerin de uygulamaya dahil edildiğini söyledi, böylelikle desteklerin daraltıldığını kaydetti.

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: Vadesi gelen borçlarla ilgili de adım atılmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer: Dağ fare doğurdu, reform hükümeti olmalı

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz: Uygulama destekten çıktı, paylaşıma döndü

UYGULAMA NEYİ KAPSIYOR? Eylül 2021 – Şubat 2022 ayları için geçerli olacak yeni uygulamaya göre; çalışan sayısı 1 ile 10 arasında olan işyerlerinde, işverenler tarafından yatırılan çalışan prim tutarının yüzde 50’si devletten tarafından karşılanacak.

11 ve 11’den fazla çalışanı olan işyerlerinde işverenin yatırdığı personelin sigorta prim tutarının yüzde 70’sini devlet ödeyecek.

Ayşe GÜLER

Maliye’deki kaynak yetersizliği nedeniyle Temmuz ayında sona eren, gelen tepkilerin ardından yeniden başlayan sosyal sigorta prim desteği’ ödemeleri iş çevrelerini tatmin etmedi.

İş çevreleri, kapsam dışında kalması gereken sektörlerin de uygulamaya dahil edildiğini söyledi,

böylelikle desteklerin daraltıldığını kaydetti.

Ülkede daha sürdürülebilir ekonomik yapıya ulaşabilmek için 4 yıllık kalkınma planına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden iş çevreleri hükümeti eleştirdi, ‘reform hükümetine’ ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sosyal sigorta prim desteğinin devamının olumlu bir adım olsa da pandemiden dolayı ötelenen borçların vadesinin geldiğini, söz konusu soruna çözüm bulunmasının şart olduğunu aktardı.

Tulga, görüşme masasında ötelenen borçlara ilişkin çözüm önerilerini masaya koyduklarını ancak adım atılmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise konuşulması gereken birçok konu olduğunu ancak adım atılmadığını belirtti, “Dağ fare doğurdu. Beklentim yok” dedi.

Ülkede bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğine ifade eden Gürcafer, reform hükümeti ile 4 yıllık kalkınma planı yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kapsam dışında kalması gereken sektörlerin de uygulamaya dahil edildiğini rakamın küçüldüğünü belirtti, “Uygulama destekten çıktı, paylaşıma döndü” dedi.

Deniz, desteğin amacından saptığını, herkesin ‘pay sahibi olmak istediği’ bir uygulamaya dönüştüğünü ifade etti.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

Vadesi gelen borçlarla ilgili de adım atılmalı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sigorta prim desteğinin devamının olumlu bir adım olduğunu söyledi, bununla birlikte pandemiden dolayı ötelenen borçların vadesinin geldiğini, söz konusu soruna çözüm bulunmasının şart olduğunu aktardı.

Tulga, görüşme masasında ötelenen borçlara ilişkin çözüm önerilerini masaya koyduklarını ancak adım atılmadığını kaydetti.

Bu konuda 3 yasa önerisinin hazır olduğunu da ifade eden Tulga, “İşletmelerin ayakta kalması için borçlu insanların rahatlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer:

Dağ fare doğurdu, reform hükümeti olmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, konuşulması gereken birçok konu olduğunu ancak adım atılmadığını belirtti, “Dağ fare doğurdu. Beklentim yok” dedi.

Ülkede bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğine ifade eden Gürcafer, reform hükümeti ile 4 yıllık kalkınma planı yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Gürcafer, “Yapılanlar kurultayda seçimi kazanmaya yöneliktir” diyerek, hükümeti eleştirdi.

Pandemi döneminde verilen kredi ve yapılandırmalara ilişkin yaklaşımların gerçekten uzak olduğunu ifade eden Gürcafer, bu durum nedeniyle 10 binlerce kişinin mazbata ile karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Gürcafer, şu anda birçok insanın haciz işlemi ile mücadele verdiğini ifade ederek, “Bununla ilgili öngörü var mı? Yok. Hükümet çalışma yapmıyor. Tek yaptığı Reel Sektörü Kalkındırma Fonu’na işverenler tarafından yatırılan 6-7 milyon TL’yi dağıtmak…” şeklinde konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

Uygulama destekten çıktı, paylaşıma döndü

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kapsam dışında kalması gereken sektörlerin de uygulamaya dahil edildiğini rakamın küçüldüğünü belirtti, “Uygulama destekten çıktı, paylaşıma döndü” dedi.

Deniz, desteğin amacından saptığını, herkesin ‘pay sahibi olmak istediği’ bir uygulamaya dönüştüğünü ifade etti.

“Sosyal sigorta prim desteği’ adaleti tesis edemedik” diyen Deniz, sonuçtan memnun olmadığını kaydetti.

Deniz özetle şöyle devam etti: Sonuç benim için tatmin edici değil. Masada farklı öneriler vardı. Geçtiğimiz yıl başlayan prim destek ödemeleri Temmuz’da bitti. 1 yıl boyunca hemen hemen tüm işletmeler bu destekten yararlandı. Daha fazla destek için mücadele ettik. Kapsam dışında kalması gereken sektörler sisteme dahil edildi, rakam düştü. Esas kritik nokta, şu anda ülkede muazzam bir işçi talebi olması… Çalışacak iş gücü bulunamıyor. Tüm sektörler feryat içinde.