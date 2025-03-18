“Sosyal içerikliydi”

Cenevre’de başlayan gayrıresmi Kıbrıs Konferansı’na damga vuran “Hakan Fidan – Nikos Hristodulidis” görüşmesine ilişkin, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’ten açıklama geldi.

Letimbiotis, 15 dakikalık görüşmenin “esas konular üzerine olmadığını, sosyal içerikli bir konuşma olduğunu” söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile, heyetler için verilen yemeğin ardından 15 dakikalık “baş başa” bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yemek sonrası, Hakan Fidan ile Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk heyeti; Nikos Hristodulidis ise Kıbrıslı Rum heyeti yemekteki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.