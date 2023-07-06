“Soruşturma bilerek ilerletilmiyor!”

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da katledilen YENİDÜZEN gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 27’nci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN gazetesi tarafından düzenlenen anma töreni, Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinde, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası da yer aldı; ayrıca ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP milletvekilleri ile gazeteciler ve Kutlu Adalı’yı sevenler ile ailesi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde konuşmalar yapıldı, Adalı’nın mezarına karanfiller bırakıldı.

Törende YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Kutlu Adalı Vakfı adına Adalı'nın eşi İlkay Adalı söz aldı.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ:

“Kentin göbeğinde bir gazeteci toprağa düşürülüyorsa, polisin kuruluş yıldönümü kutlama hakkı yoktur”

Törende, Yenidüzen adına konuşan Mert Özdağ, Kutlu Adalı’nın 27 yıl önce kurşunlanarak öldürüldüğünü, sıkılan kurşunların Adalı’nın bedenine değil; barışa, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere sıkıldığını vurguladı.

Cinayetin üzerinden çok zaman geçtiğini, çok sözler söylendiğini belirten Özdağ, içinde bulunduğumuz dönemi diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin, bundan 2 yıl önce cinayete dair bazı itirafların ortaya çıkmış olması olduğunu belirtti.

Özdağ, “Bazı isimler verildi, bazı tarihlerden bahsedildi ve aslında bildiğimiz isimler kendilerini gün yüzüne çıkarttı. Hepimiz cinayet soruşturmasının sonuçlandırılacağı umuduna kapıldık. Ama gördük ki dönemin Polis Genel Müdürleri, sıradan bir yurttaş gibi bu itirafları izlediler, dinlediler, hiçbir şey yapmadılar” şeklinde konuştu.

Soruşturmanın bilerek ilerletilmediğini vurgulayan Özdağ, “Kıbrıslı Türklerin güvenliklerini sağlamakla görevlendirilen bu kurum, geçtiğimiz akşam kuruluş yıldönümünü kutladı. Kuruluş yıldönümleri kutlu olmasın! Eğer bir kentin göbeğinde bir gazeteci toprağa düşürülüyorsa, kuruluş yıldönümü kutlamaya hakkı yoktur” dedi.

Özdağ, soruşturmanın biran önce sonuçlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece 2 yıl önce YENİDÜZEN’de yaptığımız röportajlar, itiraflar bile soruşturmayı aydınlatmak için yeterlidir” diyerek, “Bu cinayet eli kanlı faşist devlet çeteleri tarafından işlenmiştir. Eğer soruşturmayı ilerletmek istiyorlarsa, deliller ortadadır, bunu sonuçlandırmak çok kolaydır. Biz bu öfkeyi 27 yıldır katlanarak yaşıyoruz” şeklinde konuştu.