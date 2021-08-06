Sorunlu kavşakta yine kaza, iki araç çarpıştı

Göçmenköy Raif Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen kazada iki salon araç çarpıştı.

Görenleri korkutan kazada yaralanan olmazken, bölge trafiği kısa süreliğine aksadı.

Göçmenköy’deki Eziç Restoran ile Fuar Alanına çıkan yolun üzerinde, Polis Sosyal Konutlarının bulunduğu cadde daha önce de çoğu kez benzer manzara yaşanmıştı.

Birçok kazanın olduğu noktada, özellikle bölge halkı yaşananları belediye ve Karayolları Dairesi’ne giderek şikayet etmiş, söz konusu yerde önlem alınmasını istemişti.

Sorunlu kavşakta yine kazanın meydana gelmesi, bölgelilerin de yeniden tepkisini topladı.

Bölgeliler, “Yetkililer bir an önce önlem almalı” diyerek önlem alınmasını istedi. Polis olay yerinde, AYRINTILAR GELECEK

FOTOĞRAFLAR: Ahmet Gürses