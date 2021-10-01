Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Aslında tarihi bir gün yaşıyoruz. Kapatamadığımız meclisi açarak tarihi bir gün yaşıyoruz. Mecliste yaz boyunca komitelerde yasalar hazırlanacak, çalışılacakken birkaç istisna hariç komiteler toplanmadı, meclis çalıştırılmadı” şeklinde konuştu.

2018, 2019 ve 2020’de meclisin nisap sorunları yaşamadığını anlatan Özersay, bu dönemde görev yapan iki hükümetin nisap sıkıntısı yaşamadan çalıştığını ifade etti.

“Meclis hem 4’lü hükümette, hem de UBP-HP hükümetinde çalıştı. Sorun mecliste değil, sorun bu eğreti hükümet yapısındadır. Siz bunu tercih ettiniz Sayın Başbakan” diyen Özersay COVID 19 sürecinde yaşananları anlattı.

“Bugün İstanbul’da görev yapan milletvekili İstanbul’da otursun, maaş çeksin diye seçilmedi” şeklide konuşarak UBP Milletvekili Özgürgün’e işaret eden Özersay erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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