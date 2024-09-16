Bakanlar Kurulu’nun okulların açılmasına 1 gün kala öğretmen atamalarının gerçekleşmemesi gerekçesiyle 23 Eylül’e ertelemesine tepki gösteren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Elçilik önünde basına açıklama yaptı, "Sorun öğretmen atamaları değil, kurultaydır” ifadeleri kullanıldı.

Eylemde basına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “bugün okulları açamadılar bir sonrakinde hastaneleri de açamayacaklar. Planları yok ve beceriksizdirler.” diye konuştu, “Siyasi ve ekonomik araçları ile bizlere üstünlük sağlamaya çalıştılar. Rüşvet yalan partizanlık, sahte diploma gibi güvenlik sorunu yaşamamız her şeyi eşit bir şekilde yaşıyoruz.” diyen Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye ile siyasi ilişkiler kuracak yeterliliğe sahip olduğunu kaydetti.

Siyasete yapılan müdahaleler sonucu okulların açılamayacak duruma düşürüldüğüne vurgu yapan Maviş “ Burada AKP’nin katkısı büyüktür. Sorun atamalar değil, kurultaydır“ ifadelerini kullandı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, tarihte ilk defa okulların geç açıldığını belirterek, “Büyük Elçi Ünal beye ‘yarın okulları açın’ derse açacaktır. “ şeklinde konuştu, gerekli planlamaların zamanında yapılmadığını söyledi. Baybora, “Bizler okulların açılması için hazırlıklarımızı sürdürürken onlar ertelene yolunu seçtiler” dedi.

Bengihan: “Koltuk ve Kurultay uğruna geleceğin çocukları feda ediliyor“

Eylemde bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan da “Koltuk ve Kurultay uğruna geleceğin çocukları feda ediliyor“ diye konuştu, “Böylesi bir karanlık zihniyet, bu ülkeyi yönetiyor. Bu ülkenin geleceğine bu zihniyetin faydası olabilir mi? Ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöktüler. Öğretmenlerin Elçilik önünde olmasının sebebi sizsiniz. Bu zihniyeti destekleyen sizsiniz. “ ifadelerine yer verdi.