“Sorumsuzluk”

YENİDÜZEN

Salgın tedbirlerine Başbakan ve yardımcısının dahi uymaması tepki topladı.

Uzman hekimler ve çeşitli siyasi partilere mensup Milletvekilleri, köy gezileri düzenleyen Başbakan Ersan Saner ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.

Üst Komite kararlarının hiçe sayıldığı belirtildi, toplumdaki rol model olan kişilerin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğinin altı çizildi.

Hukuki görüşünü sorduğumuz Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı “Bu fotoğraflar yeterince konuşuyor” diyerek yorum yapmadı.

Saner ve Arıklı’nın basına yansıyan “tedbirsiz ve umursamaz” tavırları, özellikle tıp uzmanları tarafından hem toplum sağlığını riske atan hem de bulaşın yayılmasına neden olacak olan davranış olarak nitelendirildi.



Doğancı ve Karpaz’da!

Hükümetin büyük ortağı UBP, önceki gün Doğancı (Elye'de) düzenlediği toplantıda kendi koyduğu kuralları göstere göstere ihlal etmiş, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ise sosyal mesafenin ve kuralların hiçe sayıldığı kalabalık bir ortamdaki Karpaz ziyareti basına yansımıştı.

Saner’in düzenlediği toplantıda, yasaklara rağmen onlarca kişinin kapalı alanda toplandığı, başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere birçok kişinin maske takmadığı fotoğraflara yansımıştı. Erhan Arıklı’nın Karpaz ziyaretinde ise sosyal mesafe ve maske kuralının görmezden gelindiği dikkat çekmişti.

Arıklı hız kesmedi

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan dün öğlen saatlerinde servis edilen haberde, yine Erhan Arıklı’nın kapalı ortamda, mesafesiz olarak 15’i aşkın kişi sayısının bulunduğu kalabalığa hitap ettiği fotoğraf karelerine yansıdı.

Arıklı ve bakanlık ekibinin Alayköy sanayi bölgesine yaptığı söz konusu ziyaretin bölgedeki derneklerin daveti üzerine olduğu ifade edilirken, ziyarette Alayköy Organize Sanayi Bölgesi iş insanları ile bir araya gelindiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“İnsanların da bu rahatlığı göstermesine neden olabilirler”

“Bunu yapmaları başka sorun, bunun sosyal medyadan paylaşmaları ise bambaşka bir sorun.” diyen Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Saner ve Arıklı’nın sergilediği bu tavrın, insanların da bu rahatlığı göstermesine neden olabileceğine ve riskin de giderek büyüyeceğine vurgu yaptı.

Bu yapılanların her anlamda çok sakıncalı olduğunu dile getiren Gürkut, “Birçok aksaklıkların yaşandığı ülkede bu manzaranın oluşması çok üzücü… Daha kendileri olayın ciddiyetini anlayamamışlar. Göz önünde ve yönetimde olan kişilerin örnek davranışlar sergilemesi gerek.” dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı:

“Rol modeli olan kişiler daha dikkatli olmalı”

Genel anlamada rol modeli olan kişilerin daha dikkatli ve topluma örnek olması gerektiğinin altını çizen Dr. Bülent Dizdarlı, aksi halde tedbirsizliğin büyüyeceğini belirtti. “Böylesi davranışlar salgınla mücadeleyi zorlaştırır” diyen Dr. Bülent Dizdarlı, ülkeyi yönetenleri çok daha dikkatli olmaya çağırdı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin evde 10 kişiden fazla kalabalığın toplanmaması yönünde aldığı kararı da anımsatan Dizdarlı, “Bu bir kuraldır, kurallara uyulmazsa, ciddi anlamda virüsle mücadelemizde başarısız olacağız.” dedi.

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış:

“Herkes kurallara uymalı, toplum güveni sarsılmamalı”

Devletin koyduğu kurlara herkesin uyması gerektiğine dikkat çeken TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, “Bu virüs de kurallar da hepimiz için geçerli. Özellikle siyasilerin de buna örnek olması gerekir. Evlerde 10 kişiden fazla grupların bir araya gelmemesi gibi Üst Komite kararları varken bu ziyaretlerin hiçbir şekilde olmaması gerek.” dedi. Varış, bu gibi tedbirsizliklerin yaşanmamasının, toplum güveninin sarsılmamasına da neden olduğuna değindi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge:

“Korumak ve denetimle yükümlü olan devletin kurallara uymaması örnek davranış değildir”

‘Hak temelli’ konuşulması gerektiğine değinen Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, toplum sağlığı ve güvenliği gibi tedbirlerin alınmasının ve uygulanmasının devletin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekerek, “Bu kurallara uyma ve denetim yine devletin elindedir. Hal böyle iken korumak ve denetimle yükümlü olan devletin kurallara uymaması örnek davranış değildir, bunun kınanması gerek.” dedi.

Basına yansıyan ihlalin ilk olmadığını anımsatan İmge, “Bu ihlaller ilk değil son da olmayacak ama yönetenlerin kurallara uymamaları, bu yaşananları normalleştireceğimiz anlamına gelmiyor.” ifadelerini kullandı. İmge, yapılan bu hukuksuzluğun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Meclis’te yasalara bağlı kalacağımıza dair yemin ediyoruz”

Milletvekillerinin Meclis’te yasalara bağlı kalacaklarına dair yemin ettiğini anımsatan TDP Milletvekili Zeki Çeler de bu durumu şöyle eleştirdi:

“Ne diyelim ki? Kaç seferdir bu şeklide çiğnedikleri yasaklar basına yansıyor artık bilemiyoruz. Bizleri bu ülkenin var oluşuna düşman belleyen zihniyet şu anda iktidarda. Ama bu kişiler konulan yasalara dahi uymuyorlar. Meclis’te bunlara bağlı kalacağımıza dair yemin ediyoruz. Hangimiz bu devletin düşmanı, umarım artık bu toplum bunun ayrımını yapar ve bundan sonraki seçimlerde de iradesini sandığa koyar.”

HP Milletvekili Gülşah Sanverler Manavoğlu:

“Yapılan Üst Komite yasasındaki kurallara da aykırı”

Yapılanların hukuka ve yasalara aykırı olduğunu kaydeden HP Milletvekili Gülşah Sanverler Manavoğlu, Sağlık Bakanını gerekli ceza için göreve çağırdı.

‘Sorumsuzluk’ olarak nitelendirdiği bu hareketleri eleştiren Manavoğlu, şunları dile getirdi:

“Böyle hassas bir dönemde kuraları koyan mercilerin başlındaki kişilerin doğru örnek olması gerek. hem tüm halka hem de tüm halka örnek olunması gerekirken bu şekilde sorumsuzca davranmaları kabul edilemez. Soğuk kış gecelerinde, kapalı ortamda maskesiz, mesafesiz manzaralar, 10 kişiden fazla kişini bir araya gelmesi Üst Komite yasasındaki kurallara da aykırıdır. Sağlık Bakanlığı veya ilgili mercileri gerekli ceza-i işlem için göreve davet ediyoruz.”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Salgını da toplum sağlığını da ciddiye almıyorlar”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de “Bunlar beklenenin dışında hareketler değildir.” diyerek, bunun da UBP’nin salgını ciddiye almamasının bir diğer göstergesi olduğunu anlattı. Şahiner, “Üst Komiteyi siyaseten yönlendirmeleriyle de anlamıştık. Bu dönem içinde bile siyasal menfaat için toplum sağlığı riske atılıyor. Önemli olan onların kendi çıkar ve menfaatleridir, böylesi bir dönemde bile bunun için çalışıyorlar, toplum için değil.” yorumunda bulundu.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP):

“Kendileri maske mesafe ve hijyen kurallarını unutmuş durumda”

Bir eleştiri de Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden (MDP) geldi. MDP, maske mesafe ve hijyen uyarılarında bulunup, yasaklamalar getiren hükümet yetkililerinin ziyaretler gerçekleştirerek, halkın sağlığını tehlikeye soktuğu belirtildi, bu durum kınandı.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, devlet yetkililerinin bir taraftan Covid-19 bulaşını engellemek için tedbirler açıklarken, diğer yandan bölge bölge gezerek halkın sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

Açıklamada, “Maske mesafe ve hijyen uyarılarını sosyal medya da dikkat edin diye açıklamalarda bulunan yetkililer kendileri maske mesafe ve hijyen kurallarını unutmuş durumda” denildi.



Arıklı'nın Alayköy gezisinden basına servis edilen haber fotoğrafı