Adıyaman’daki deprem sonrasında İsias Otel enkazından sağ kurtulan rehber Osman Altay, hayatını kaybeden rehber arkadaşları 35 kişilik GTMK kafilesinin hakları için mücadele verdiklerini söyledi, twitter hesabı üzerinden yetkililere sorular sordu.

“Bizi göz göre göre ölüme kimler sürükledi? Sorumlulardan hesap sormayacak mıyız?” diyen Altay, “Bu otele onay veren mimar kim, mühendis kim, memur kim, amir kim?” sorusuna cevap istedi.

Altay, otelin Türkiye’deki ‘imar affından’ yararlanıp, yararlanmadığını da sorguladı.