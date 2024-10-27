Sorumlulara affımız yok

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, "Gereken soruşturma yapılıyor. Gerek idari gerekse adli soruşturmalar sürüyor. Kimin ihmali varsa en tepeden en aşağıya kadar kimseye affım olmayacak. Ama önceliğimiz bebeklerimizin iyi olması ve iyileşerek ailelerine teslim edilmesidir. Bu konuda hemen ülkemizde kaç tane yeni doğan uzmanı doktorumuz varsa buraya getirdik. Herkes görevdedir... Kimse bebeklerimizin başından ayrılmayacak. Sorumlulara asla affım olmaz, gereken yapılacak.Yakın Doğu Hastanesi'nin yeni doğan hekimi de buradadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden ilgili doçentimiz de buradadır. Her şeyden önce bir Başbakan olarak değil bir baba olarak da ailelerimizin yürekten yanlarındayım" ifadelerini kullandı.