Soru sorduran,kafa açan politik oyun Fascismus,Lefke’de prömiyerini yaptı

Murat OBENLER

Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu tarafından sunulan, Gündoğdu Gencer’in yazıp yönettiği iki perdelik politik tiyatro oyunu Fascismus, prömiyerini 26 Kasım Cumartesi gecesi Lefke’de yaptı.

Kıbrıs’ın dört bir yanında sahnelenmesi planlanan oyunun Lefke Beledyesi AKM’de yapılan prömiyerini Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanısıra kalabalık bir seyirci topluluğu izledi.

İki perdelik politik oyunda Yusuf Nidai 2. Yönetmeni Ersan Karaç efekt yönetimi ,Zenan Fırıncıoğlu sahne amiri olarak yer alırken Yusuf Nidai, Yunus Erhan, Ozan Vedat Göçer, Nuran Nidai, Hatice Sevindi ,Ayşen Şükrüler,Kardelen Taş ve Salahi Uğraşoğlu rol alıyor.

Seyircilerin beğeni ile izleniği ve zaman zaman söylenen şarkı ve marşlara eşlik ettiği oyun sonrasında ekibe bir çiçek de takdim edildi.



Bir gencin tarihi sorgulama sürecine davetlisiniz

Oyun dünyadaki çeşitli faşist rejimleri ve faşizm uygulamalarını tarihsel bir çerçeve içinde ele alıyor.Faşizme direnenleri, bu direnişlerin örneklerini de sunuyor.

Oyun aynı zamanda da iyi niyetli ama tarihsel gerçekleri yalnızca internet üzerinden öğrenmeye çalışan bir gencin de oyun süresince o mücadelelerin içinde bulunarak giderek bilinçlenmesinin ve sorular sormaya başlamasının da hikâyesi.

Türkçenin yanı sıra Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Kürtçe ve İngilizce’ye de yer veren ve çeşitli uluslararası müziklerle de bezenmiş olan oyun seyirciyi olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya ve gençle birlikte sorular sormaya davet ediyor.

Faşizmin acımasız yüzünü sergilerken oyun aynı zamanda umut kıvılcımlarını da seyirciye iletmeyi ihmal etmiyor.

Böylesi ciddi bir konuyu asık suratlı bir biçemde değil, aynı zamanda güldürerek de ele alıyor ve faşizme karşı en etkili silâhlardan birisinin mizah olduğunu da göz ardı etmiyor.



Oyun Lefke’den sonra turneye çıkıyor,ilk durak 2 Aralık Güzelyurt

Son dönemlerde emek mücadelesinde “Öyle mi alay komutanı?” söylemiyle akıllara kazınan sendikacı Kâmil Kartal oyunun yazılmasında esin kaynağı olmuş ve kendisi 10 Aralık’ta Lefkoşa’daki oyunda onur konuğu olacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek oyun 2 Aralık Cuma gecesi saat 20.00’de Güzelyurt AKM’de, 3 Aralık Cumartesi gecesi saat 20.00’de Girne Belediye Oda Tiyatrosunda, 9 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Mağusa DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında, ve 10 Aralık Cumartesi gecesi KTÖS Tiyatro ve Konferans Salonunda sahnelenecek.

Son dönemlerde emek mücadelesinde “Öyle mi alay komutanı?” söylemiyle akıllara kazınan ve oyunun yazılmasında esin kaynağı olmuş sendikacı Kâmil Kartal 10 Aralık’ta Lefkoşa’daki oyunda onur konuğu olacak.