Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye giriş yasağı uygulamasına maruz kalmasını destekledi, "Sorgusuz sualsiz giriş diye bir hak olmadığı gibi, bunun ihlali de yoktur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, “Bu zaten mantık dışı bir durumdur. Bu konuda kişilerin, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine bireysel başvuru yaparak bilgi edinmelerinin önünde bir engel yoktur.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna yansıyan bu konunun farklı mecralara çekilip manipüle edilmesi girişimlerinin, ya bu konuda teknik bilgisizlikten ya da maksatlı suçlayıcı niyetlerle yapıldığı görülmektedir. Söz konusu listeye giren kişilerin, Türkiye’nin yasalarına ya da teamüllerine dayanarak alınan bu yasağa girmelerinin aynı nedenden olup olmadığı bilinmemektedir.

Ayrıca, konunun istismar edilerek veya yanlış yorumlanarak, vatandaşın hakkının korunmaması gibi bir suçlamanın kabul edilmesi söz konusu değildir. Türkiye’ye giriş, birtakım güvenlik, muhaceret ve diğer konsoslosluk işlemlerine tabi bir olaydır; sorgusuz sualsiz giriş diye bir hak olmadığı gibi, bunun ihlali de yoktur.”

Neler yaşandı?

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, dün Türkiye’de havaalanında polis engeliyle karşılaşmış ve sorgulanmıştı.

Dün sabah Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten ülkeye dönmeye çalışan Kişmir, PCR testi yapmak için Türkiye'ye girmek isterken, İstanbul Havalimanı'nda göz altına alınmış ve sorgulanmıştı.

Kişmir, Hırvatistan'a gidiş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştı.

Ali Bizden ve Ahmet An da Türkiye'ye alınmamıştı

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden de geçtiğimiz temmuz ayında “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamıyla Türkiye’ye alınmamış, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 11 saat “Kabul Edilemez Yolcular Odası"nda kilit altında tutulmuştu.

Daha sonra araştırmacı Ahmet An da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmamıştı.