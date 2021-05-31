Sorakın'dan Tatar’a: Konuyu saptırma, açık ve net itiraflar ortada, gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kutlu Adalı cinayetine ilişkin sözlerine CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın tepki gösterdi.

Tatar'ın cinayetle ilgili olarak “siyasi bir gündem yaratmaya çalışanlar” olduğunu ifade eden sözlerine sert çıkan Sorakın, Cumhurbaşkanı'nın konuyu saptırmasına gerek olmadığını söyledi.

Sorakın “Bugün geçmişten farklı olarak açık ve net itiraflar olması. İtirafçılar Kutlu Adalı’yı kim veya kimlerin katlettiğinin bilindiğini söylüyorlar. Görev sizin Sn. Cumhurbaşkanı. Gerekli koordinasyonları sağlayacak olan sizsiniz. Aydınlık bir gelecek için tarihimizle, geçmişimizle yüzleşmemiz gerekiyor” dedi.

İşte Sorakın'ın sosyal medya paylaşımı:

Sn. Tatar bugün katıldığı bir Web Tv programda, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili, “siyasi bir gündem yaratmaya çalışanlar olduğunu” ilaveten “ KKTC hepimizin devletidir. Bu devletin kurum ve kuruluşlarına, polisine, askerine sahip çıkmamız gerek”tiğini, polis genel müdürüne “ yeni bir delil ya da belge varsa gereğini yapınız” demiş.

Sn. Tatar, konuyu saptırmaya gerek yok. Kimse siyasi gündem yaratmaya çalışmıyor. Evet polis de bizim, kurum ve kuruluşlar da bizim, ama katledilen insanlar da bizim. Bugün geçmişten farklı olarak açık ve net itiraflar olması. İtirafçılar Kutlu Adalı’yı kim veya kimlerin katlettiğinin bilindiğini söylüyorlar. Görev sizin Sn. Cumhurbaşkanı. Gerekli koordinasyonları sağlayacak olan sizsiniz. Aydınlık bir gelecek için tarihimizle, geçmişimizle yüzleşmemiz gerekiyor.