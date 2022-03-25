Sorakın: Yerel seçimler zamanında ve 28 belediye ile yapılmalı

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın dün akşam toplanan CTP Parti Meclisi'nin yerel seçimlerin zamanında (Haziran 2022'de) ve 28 belediye ile yapılması kararını ürettiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e dün akşamki PM toplantısıyla ilgili bilgi veren Sorakın, “Parti Meclisi'miz yerel seçimleri ve belediyeler reformunu her yönüyle değerlendirmiştir ve seçimlerin zamanında yapılmasına karar vermiştir” dedi.

“CTP olarak reforma hazırız ancak sadece belediye sayısını azaltmakla reform olmaz” diyen Sorakın belediyeler reformunun ciddi şekilde ele alınması konusunda partinin hassasiyetine dikkati çekti.

Sorakın “Bizim için önemli olan içeriktir. Laf ola reform olmaz. Belediyelerin maddi olanakları, hizmet kalitesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması masaya yatırılmalı ve çok titiz bir çalışma ile reform gerçekleşmelidir. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti yerel seçimlerin belediye sayısının azaltılarak Kasım ayına ertelenmesini önermişti.