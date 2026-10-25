“Sonuçlar açıklanmadan Üstel'in Ankara'ya gitmesi UBP'lilerin iradesine saygısızlık olur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kurultayda yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Kurultayda yaşanan gelişmeleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten İncirli, yaşananların son beş yıldır ülke yönetiminde tanık oldukları anlayışın bir devamı ve sonucu olduğunu ifade etti.

CTP’nin siyasi rakiplerinin yaşadığı sorunlardan kazanç elde etme anlayışında olmadığını vurgulayan İncirli, siyasi partilerde demokratik kültürün zayıflamasının yalnızca ilgili partilerin değil, ülke demokrasisinin de sorunu olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle:

Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kurultayda yaşanan sorunları ve kamuoyuna yansıyan gelişmeleri endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Dün kurultayda yaşananlar, son beş yıldır ülkenin yönetiminde tanık olduğumuz anlayışın bir devamı ve sonucu niteliğindedir.

Siyasi rakiplerimizin yaşadığı sorunlardan kazanç elde etme anlayışında hiç olmadık. Çünkü siyasi partilerde demokratik kültürün zayıflaması sadece o partilerin değil, ülkemiz demokrasisinin de sorunudur.

Kurultayda yaşanan ciddi tartışmalara rağmen UBP yönetiminden, üyelerin ve kamuoyunun sorularını kapsamlı biçimde yanıtlayan bir açıklama gelmemişken, sonuçlar henüz açıklanmadan Sayın Ünal Üstel’in Ankara’ya gideceğinin konuşulması, eğer doğruysa, UBP üyelerinin iradesine gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmaz.

Bugün ülkemizin en temel ihtiyacı, yurttaşlarımızın siyasete ve devlet kurumlarına yeniden güven duyabilmesini sağlayacak dürüst, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıdır.

Geçmişte hangi siyasi tercihte bulunmuş olursa olsun, siyasete güveni sarsılan, hayal kırıklığı yaşayan bütün yurttaşlarımızı, halkın iradesine saygılı, adil ve dürüst bir yönetim ve çocuklarımızın geleceği için demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum.