Lefkoşa’da maraton heyecanı yaşandı

Başkent Lefkoşa’da bugün maraton heyecanı yaşandı, binlerce insan Lefkoşa’da yapılan yarı maratona katılım gösterdi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’nun 21 kilometre kategorisinde start, sabah saat 07.00’de LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi. 153 sporcu, 21 kilometrelik parkurda yarıştı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve “Kalpten Kalbe Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 5, 10 ve 21 kilometrelik koşuların yanı sıra Çocuk Koşusu ve 4 kilometrelik Halk Koşusu da düzenleniyor. Maratondan elde edilecek gelir, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak.

Maratonda, 10 kilometre koşusunun startı saat 07.30’da, 5 kilometre koşusunun startı saat 08.00’de verildi. Çocuk Koşusu saat 09.40’ta, 4 kilometrelik Halk Koşusu ise saat 10.30’da yapıldı.

Maratona birçok insanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman ve birçok siyasetçi de katıldı.

İncirli’ye Lefkoşa Maratonu’da büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli bugün Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu'na katıldı. Eşi ile birlikte maratona katılan İncirli, yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Herkesle tek tek kucaklaşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, maratonda dayanışma mesajı verdi.

TDP’den geniş katılım

“Kalpten Kalbe Koşuyoruz” sloganıyla 14’üncüsü düzenlenen Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’na,

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de “İyi Gelecek İçin Koşuyoruz” mesajıyla geniş katılım

göstererek dayanışmaya destek verdi.

Maratonda dereceye giren isimler şöyle:

10 KM Erkekler - Genel Klasman Sonuçları

1.Muhammed Furkan Şanlı – 00:32:37

2.Yusuf Gökalp – 00:35:15

3.Necat Çapun – 00:35:16

10 KM Kadınlar - Genel Klasman Sonuçları

1.Derya Köse – 00:39:22

2. Funda Karayaman – 00:40:33

3. Jena Margaret Barker – 00:44:32

21 Km Erkekler - Genel Klasman Sonuçları

1.Hakan Çoban – 01:08:55

2.Yunus Emre Akkuş – 01:12:51

3.Hamza Yaşın – 01:15:12

21 Km Kadınlar - Genel Klasman Sonuçları

1.Hasibe Demir – 01:23:40

2. Aylar Ghazvını- 01:28:43

3.Alexandra Kropaneva – 01:35:22