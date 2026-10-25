"Sonuç aynı çıkarsa adaylıktan çekilirim"
UBP Milletvekili adayı Emrah Yeşilırmak, Haber Kıbrıs'a yaptığı açıklamada yeniden yapılacak oy sayımı sonrasında sonucun aynı çıkması durumunda adaylıktan çekileceğini söyledi.
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UBP Milletvekili adayı Emrah Yeşilırmak, Haber Kıbrıs'a yaptığı açıklamada yeniden yapılacak oy sayımı sonrasında sonucun aynı çıkması durumunda adaylıktan çekileceğini söyledi.
Yeşilırmak açıklamasında resmi olarak yapılan 17 itirazın dikkate alınarak oyların yeniden sayılması gerektiğinin altını çizdi.
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