Tabipler Birliği Başkanlığına yeniden Ceyhun Dalkan seçildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 26. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde başkanlığa yeniden Ceyhun Dalkan seçildi.

KTTB tarafından verilen bilgiye göre, Genel Kurul, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Ali Karakoç, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Görkem Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası temsilcisi, geçmiş başkanlar ve KTTB üyelerinin katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinin yapıldığı Genel Kurul’da sonuçlar kurullar şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Hanife Özkayalar, Erdem Beyoğlu, Sinem Şığıt İkiz, Cemal Mert, Figen Gülen İnce, Osman Ertuğ Erçal, Rahme Barbaros ve Yusuf Özant.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Fevzi Kortay, Mert Nihat Ecevit ve Ayşenur Kayımbaşıoğlu.

Onur Kurulu: Minel Özen, Gülgün Vaiz, Sonuç Büyük, Zafer Hıdıroğlu, Gizem Dimililer ve B. Gizem Çelebioğlu.

Onur Kurulu Yedek Üyeler: Şerife Özhuy, Kaan Asvaroğlu, Serap Çetiner.

Denetleme Kurulu: Çiğdem Mehmetoğlu, Mehmet Mehmetoğlu. Özlem Gürkut.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Ahmet Özant.”