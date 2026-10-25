UBP'de şaibeli kurultay ve büyük kaos

YENİDÜZEN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) milletvekili aday belirleme ve sıralama kurultayı, büyük bir demokrasi krizine sahne oldu, kaosa neden oldu.

Cumartesi gecesi sona eren kurultayda sandıkların açılmasının üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine karşın adaylar hâlâ belli değil.

Sandıklar, itirazlar üzerine elle sayılmak beklentisi üzerine polis gözetiminde kilitlenmiş durumda.

Ancak Ünal Üstel yönetiminin, sayımı yapmaktan kaçırdığı gözlemleniyor.

Dijital oylama sistemine yönelik usulsüzlük iddiaları ve sonuçlara yapılan itirazlar, kurultaya şaibe karıştığı ve sürecin bizzat Ünal Üstel tarafından kurgulandığı iddialarını öne çıkarıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) milletvekili aday listelerin teslimi için 27 Ekim Salı gününe kadar süre kalmışken, kurultayın kasti bir biçimde kilitlenerek sürecin tüzük gereği Parti Meclisi’ne devredildiği ve Genel Başkan Ünal Üstel’in "kendi listesini oluşturmak" adına bu operasyonu önceden kurguladığı şüpheleri artıyor.

​Katılım sayısı ile sandıklar arasında uçurum

​Kurultayın ilk saatlerinden itibaren Genel Başkan Ünal Üstel ve parti yönetimi tarafından "rekor katılım" vurgusu yapıldığı, katılımın 8.500–9.000 bandına ulaştığının ifade edildiği belirtildi.

Ancak salonda oy kullanan üyelere verilen onay fişlerinin toplandığı kutu sayısının yalnızca 3'ü dolu, 1'i yarım olmak üzere toplam 4 sandıktan ibaret olması tartışmaların odağı oldu.

​Daha önce benzer bir dijital sistemi kullanan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kurultayında yaklaşık 1.970 oy için 2 sandığın tamamen dolduğu hatırlatılarak, 8.500'ün üzerinde oyun nasıl 3–4 sandığa sığdığı sorusu gündeme taşındı.

Bu durum, resmi olarak sandığa giren oyların üzerinde "sanal blok oy" eklemeleri yapıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

​Dijital oylama sistemi ve şirket değişikliği

​Süreçte dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise dijital altyapının kuruluşu oldu. UBP yönetiminin ilk olarak CTP’nin daha önce çalıştığı dijital sistem şirketiyle temas kurduğu, ancak kısa süre sonra bu şirketten vazgeçilerek seçime çok az bir süre kala Türkiye’den başka bir şirketle anlaşıldığı öğrenildi.

Kurultayın elle sayım yerine alelacele bu dijital sistemle yürütülmesi soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

​17 kişiden itiraz, adaylıktan çekilme resti

​Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından aralarında Hakan Dinçyürek, Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler ve Resmiye Canaltay gibi isimlerin de bulunduğu 17 aday adayı Divan Başkanlığı'na

itirazda bulundu.

İtiraz eden isimler, sandıklardaki kağıt fişlerin YSK gözetiminde tek tek elle sayılmasını talep ediyor.

​Hakan Dinçyürek ve Emrah Yeşilırmak, sonuç değişse bile adaylıktan çekileceklerini ve bu sıralamayı kabul etmeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

Emrah Yeşilırmak yaşanan süreci doğrudan bir "operasyon" olarak nitelendirdi, Hakan Dinçyürek ise Sağlık Bakanı görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

​Kriz bilinçli olarak mı kurgulandı?

​Yaşanan gelişmeler, kaosun sürpriz değil; aksine Ünal Üstel ve ekibi tarafından önceden planlanmış bir sürecin sonucu olduğuna dair şüpheleri arttırıyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında UBP tüzüğüne eklenen bir maddeyle; üye ön seçiminin tamamlanamaması, yargı kararı ya da herhangi bir nedenle sonuçlandırılamaması halinde milletvekili adaylarının Parti Meclisi tarafından belirleneceği hükme bağlandı.

YSK takvimine göre resmi aday listelerinin 27 Ekim Salı gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor. Kurultayın 24 Ekim gibi çok geç bir tarihe bırakılması, itiraz süreçlerine zaman bırakmayarak süreci tüzük maddesine mecbur ediyor.

İtiraz eden adaylar "demokrasi şölenini sabote etmekle" suçlanıp kriz gerekçe gösterilerek, aday listesini ve sıralamasını doğrudan Parti Meclisi ile Genel Başkan Ünal Üstel’in kendi tasarrufuna alma zemini hazırlandı.