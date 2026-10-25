İskele’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

İskele’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından iki ayrı evde yapılan aramada, 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan bir öğütücü ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak İ.A.U (E-31), V.S.O (E-30), E.G.E (E-31), M.A (K-25) ve Y.U (K-25) tutuklandı.

Yapılan muhaceret kontrollerinde V.S.O’nun ayrıca ülkede oturma izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Galerici gibi davranıp dolandırıcılık yapan şahıslardan biri tutuklandı, diğeri aranıyor

Gönyeli’de Mayıs-Temmuz 2026 döneminde A.N.A (E-32) ile T.S.E’nin (E-22), kendilerini galerici olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları bildirildi.

Polis, zanlıların gerçekte araç satıcısı olmadıkları halde Range Rover marka aracın satışı için söz konusu şahıstan toplam 1850 sterlin ile 2 bin 400 ABD doları temin ettiklerini tespit etti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada T.S.E tutuklanırken, A.N.A aranıyor.

Çalıntı scooter zanlısı tutuklandı

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi 11’inci Sokak’ta 21 Ekim’de bir apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen elektrikli scooter çalındı.

Polis yürütülen soruşturmada, U.E.T’nin (E-44) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Büfeden gıda ürünleri çalındı… İki tutuklu

Lefkoşa’da 20-21 Ekim tarihleri arasında, kimliği meçhul kişi veya kişilerin bir şahsa ait seyyar büfenin kilidini kırarak büfede bulunan çeşitli gıda ürünlerini çaldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili sürdürülen polis soruşturmasında A.C.V (E-26) ile A.Ş’nin (E-22) zanlı olarak belirlenerek tutuklandığı kaydedildi.

Kaçak yaşam denetimlerinde 5 tutuklama

Polisin kaçak yaşamla mücadele çalışmaları kapsamında dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşadığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.