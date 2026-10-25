Üstel’e hakaret etti, görevde kaldı; Azerbaycan’ı eleştirdi, görevden alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Azerbaycan’daki okullarda uygulanan kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarının ardından görevinden ayrılması, daha önce Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan başörtüsü tartışmaları sırasında Başbakan Ünal Üstel’e yönelik kullandığı “Boşbakan” ifadesini yeniden gündeme taşıdı.

Üstel’e “Boşbakan” demişti

Kıbrıs’ın kuzeyinde Disiplin Tüzüğü nedeniyle yaşanan başörtüsü tartışmaları sırasında Hamitköy İmamı İbrahim Damar, “Sendikacıların cenazesini kaldırmam” sözleriyle tepki çekmişti.

Başbakan Ünal Üstel’in Damar hakkında soruşturma başlatmasının ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Üstel’i hedef alarak “Boşbakan” ifadesini kullanmıştı.

Saral’ın sözleri nedeniyle o dönemde herhangi bir resmî uyarı aldığına ilişkin bilgi kamuoyuna yansımamıştı.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrıldım”

Gazeteci Talat Atilla, Oktay Saral ile yaptığı telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaştı.

Atilla’nın aktardığına göre Saral, görevden alınıp alınmadığı yönündeki soruya, “Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok” yanıtını verdi.

Saral, açıklamasında “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır” ifadelerini de kullandı.

Saral’ın görevinden ayrılmasıyla birlikte, Azerbaycan’daki kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamaları ve Kıbrıs’ın kuzeyinde Üstel’e yönelik kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.