21 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 393 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 21 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 2 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle belirtildi:

“112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 6’sı kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 170’i diğer trafik suçları.