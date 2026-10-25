Yılmazköy'de yangın...

Yılmazköy’de, dün saat 14.30 sıralarında bir şahsa ait ağıl ve ambarda meydana gelen yangın sonucu, 20 rulo balya ile 500 kare balya, harç yoğurma makinesinin sol ön tekerleği, dolap kapağı ve lastik jantı yanarak zarar gördü.

Yangının, polis, itfaiye ile belediye ekipleri tarafından söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.