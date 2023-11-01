Sonuç odaklı ve takvimli bir yöntemin geliştirilmesi aktarıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, dün Slovak Büyükelçiliği himayelerinde ve Büyükelçi Martin Bezak ile BM Kıbrıs Temsilcisi Colin Stewart’ın katılımlarıyla gerçekleşen iki toplumlu siyasi partiler toplantısına katıldı.

Toplantıda CTP, Fikri Toros, Doğuş Derya ve Erhun Şahali tarafından temsil edildi.

Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, konuşmasına Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında duydukları üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek başladı. Ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları gerektiğini ifade eden Toros ayrıca, uluslararası hukuka ve ilgili Cenevre konvansiyonlarına bağlı olarak barışın sağlanması ve savaşın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için taraflara çağrı yaptı.

Kıbrıs'ta barışın ve federal çözümün tesisi sürecine ilişkin CTP’nin görüşlerini de aktaran Toros, BM Genel Sekreteri’nin yeniden inisiyatif alarak bir özel temsilci atamaya ilişkin kararını memnuniyetle öğrenmiş olduklarını ifade etti. Toros, yeni temsilcinin atanmasıyla birlikte, sonuç odaklı, takvimli bir yöntemin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini aktardı. İlgili tüm BM Güvenlik Konseyi Kararları ve parametrelerine, 11 Şubat 2014 tarihli ortak metne ve Crans Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Toros, Genel Sekreterin 30 Haziran 2017 tarihli 6 maddelik çerçevesi zemininde resmi müzakerelerin devam etmesinin ivediliğini koruduğunu ifade etti.

İsrail’de yaşanan trajik gelişmelerin, statükonun durağan olmadığının ve çözümsüzlüğün çözüm olamayacağının en son teyidi olduğunu ekleyen Toros, müzakere sürecinde devam eden çıkmazın aşılabilmesi için Güven Yaratıcı Önlemlerin de etkili bir teşvik unsuru olacağını vurguladı.