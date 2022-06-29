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Sonsuz Maviliklerde  ARDA ile buluşuyoruz

Sonsuz Maviliklerde  ARDA ile buluşuyoruz

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Kite Surf Etkinliği. ARDA  ERKAN anısına Etkinlik          

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Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 8.si ile 02-03 Temmuz 2022’de Yedidalga - Heaven Surf  House’da anılıyor.                                                                                                                                                                                                                                                                "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen  Kite Surf Etkinliği’nin sekizincisi 02 ve 03 Temmuz  tarihinde, Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.               

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz. Arda  beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle  gençlerimize ve toplumumuza  ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır.

                                                     

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