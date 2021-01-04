Sönmez’in ölüm  sebebi belirlendi

Akdoğan’daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ramadan Sönmez’in (E-50) ölüm sebebinin, otopsi sonucunda “gıda aspirasyonu ve solunum yollarının kapanması" olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ölümle ilgili soruşturma da devam ediyor.

SOYGUN

Lefkoşa Ortaköy’de Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp eden, kullanımında bulunan arabayı hasara uğratan ve tasarrufunda bulunan 150 TL nakit para ile cep telefonunu zor kullanarak alan F.N.S.J. (E-27), A.M.E.(E-18) ve M.Y.E.E.(E-29) tutuklandı.

1 Ocak gece yarısı meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor ve olaya karışan diğer kişiler de aranıyor.

MARKETTEN HIRSIZLIK

Erülkü Süpermarketten 352.92 TL değerindeki saç bakım ürünlerini çalan S.B. (K-20) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hırsızlık dün saat 14:00 sıralarında yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL



Sokağa çıkma yasağı kapsamında Cumartesi ve Pazar geceleri ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.