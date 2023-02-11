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Son yolculuklarına uğurlanıyorlar

Son yolculuklarına uğurlanıyorlar

Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 5 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 5 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme için Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törenin ardından 5 isim Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.

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