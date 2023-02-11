Son yolculuklarına uğurlanıyorlar
Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 5 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 5 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme için Lala Mustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Törenin ardından 5 isim Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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Etiketler : cenaze