Son toplantı bugün, rapor hazırlanıp Genel Kurul’a sevk edilecek

YENİDÜZEN

Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik kurulan özel komite bugün son toplantısını yapacak. 8 Mayıs Perşembe günü süresinin tamamlanacağı özel komitede, bugünkü toplantının ardından konuyla ilgili rapor hazırlanacak ve Genel Kurula sevk edilecek.

Gizlilik esasına göre çalışmalarıı sürdüren özel komitede şu ana kadar tüm tarafların dinlendiği savunmaların yapıldığı biliniyor.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmasının kaldırılması için kurulan özel komitede UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan, CTP’den de Ürün Solyalı ve Ongun Talat bulunuyor.

Özel Komitenin 10 Mart’ta kurulacağı kararlaştırılsa da, UBP komite üyelerini iki hafta geçtikten sonra belirlemiş ve süreçte başlaşmıştı.