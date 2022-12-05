Son bir yılda 20’ye yakın mal ve hizmete 3 haneli rakamlarda zam geldi

İstatistik Kurumu, tüketici fiyatları endeksinin 2022 Kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Yıllık enflasyonun yüzde 114.35’e çıktığı ifade edilen endekste, 2021 yılının Kasım ayı ile 2022 yılı Kasım ayı arasındaki fiyat farklarına da yer verildi.

YENİDÜZEN, endekste yer alan ve 2021 Kasım’a oranla fiyat artışı üç haneli rakamlara ulaşan mal ve hizmetleri derledi.

Listeye göre, en yüksek artış yüzde 426.88 ile kültürel amaçlı yurtdışı tur fiyatlarında yaşandı.

İkinci sırada ise bir hafta süreli yurtdışı tur fiyatları yer aldı. Yurtdışı tur fiyatlarında bir önceki yılın Kasım ayına oranla artış, yüzde 231.64 olarak açıklandı.

Listenin üçüncü sırasında ise elektrik faturası yer alıyor. Endekse göre, 501 – 750 KWH harcayan faturalara, son bir yılda yüzde 261.97 oranında artış geldi.

Son bir yılda fiyat artışı üç haneli rakamlara çıkan ürünlerin listesi şöyle:

Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı): 426.88

Tatil Turları (Yurt Dışı Bir Hafta Ve Daha Fazla Süreli: 231.64

Elektrik Faturası (501-750 KWH): 261.97

Elektrik Faturası (251-500 KWH): 236.65

Eurodizel: 187.30

Dana Eti Kıyma: 184.48

Balık Izgara (Restoranda): 148.78

Benzin 95 Oktan: 146.32

Tavuk Dolma (Restoranda): 142.33

Otel Ücreti (Yatak Ücreti - Çift Kişi): 140.78

Hellim: 131.79

Bütün Tavuk: 129.10

Süt: 127.78

Oturma Odası Takımı: 117.71

Gündelikçi: 112.53

İkinci El Otomobil: 110

Yoğurt: 103.67