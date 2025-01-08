Son bir haftada 50 kaza, 8 yaralı, 2 milyon 240 bin TL cezai işlem

Ülkede 30 Aralık-5 Ocak tarihlerini kapsayan sürede 50 trafik kazası meydana geldi, 8 kişi yaralandı.

Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2 milyon 240 bin TL olduğu belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı Lefkoşa 19, Girne 19, Gazimağusa 8, Güzelyurt 2, olarak açıklandı.

Trafik kazalarında sürat suçu 589 ile ilk sırada yer alırken sürücülere kesilen cezaların dağılımı şu şekilde oluştu:

"Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 253 ) , Tehlikeli Sürüş ( 16 ), Dikkatsiz Sürüş ( 40 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 199 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 69 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 199 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 118 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 108 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 79 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 9 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (6) ve 389 diğer trafik suçu."

Kontroller sonucu, 182 araç trafikten men edilirken 7 sürücü tutuklandı.