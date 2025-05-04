Son 24 saatte en fazla yağış Tatlısu'ya düştü...

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 49 kg ile Tatlısu’da kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre Tatlısu’yu metrekareye 30 kg ile Kantara, 22 kg ile Sandallar ve 18 kg ile Mağusa takip etti.

Alayköy 12 kg/m², Akdoğan ile Devlet Üretme Çiftliği 11 kg/m², Lefke 10 kg/m², Zümrütköy 9 kg/m², Lefkoşa 7 kg/m² yağış aldı.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise metrekareye 7 kg’ın altında yağmur ölçüldü.