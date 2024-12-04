Son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 62 kilogram ile Beyarmudu’nda ölçüldü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 62 kilogram ile Beyarmudu’nda ölçüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, Beyarmudu’nu metrekareye 57kg ile Pile, 45kg ile Akdoğan, 42kg ile Gazimağusa ve 40kg ile Çayönü ve Dörtyol takip etti.

Kırıkkale’de metrekareye 38 kg, Sipahi’de 36 kg, Geçitkale’de 35 kg, İskele’de ise 32 kg yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bazı bölgeler ve yağış oranalrı şöyle:

“Ercan 29 kg/m², Çayırova, Değirmenlik, Kantara ve Vadili 26 kg/m², Yenierenköy 25 kg/m², Alevkaya ve Devlet Üretme Çiftliği 24 kg/m², Balıkesir, Dipkarpaz ve Zafer Burnu 23 kg/m², Salamis 22 kg/m², Boğaz, Lefkoşa ve Mehmetçik 21 kg/m².”

Yağmur yağan diğer yörelerde ise 2 kg/m² ile 20 kg/m² arasında yağış kaydedildi.