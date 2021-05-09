Son 24 saatte 87 elektronik bileklik
Salgın önlemleri çerçevesinde “elektronik bileklik” ile karantinada takip edilen kişi sayısının son 24 saatte 87 olduğu açıklandı.
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Salgın önlemleri çerçevesinde “elektronik bileklik” ile karantinada takip edilen kişi sayısının son 24 saatte 87 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın “Güvende Kal” olarak adlandırdığı uygulamada, aynı süre içerisinde 106 kişinin de takibi sonlandırıldı.
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233
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