Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 10 kişilik parti yaptılar, 81 yaşındaki kişiyi hastanelik ettiler
Son 24 saatte 87 elektronik bileklik

Son 24 saatte 87 elektronik bileklik

Salgın önlemleri çerçevesinde “elektronik bileklik” ile karantinada takip edilen kişi sayısının son 24 saatte 87 olduğu açıklandı.

A+A-

Salgın önlemleri çerçevesinde “elektronik bileklik” ile karantinada takip edilen kişi sayısının son 24 saatte 87 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Güvende Kal” olarak adlandırdığı uygulamada, aynı süre içerisinde 106 kişinin de takibi sonlandırıldı.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233

Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,