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Son 24 saatte 40 bileklik takıldı

Son 24 saatte 40 bileklik takıldı

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 40 bileklik takıldı. 82 bilekliğin ise takibi sonlandırıldı.

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Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 40 bileklik takıldı. 82 bilekliğin ise takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82 

Güvende Kal Genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255

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