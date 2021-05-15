Son 24 saatte 40 bileklik takıldı
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 40 bileklik takıldı. 82 bilekliğin ise takibi sonlandırıldı.
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Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 40 bileklik takıldı. 82 bilekliğin ise takibi sonlandırıldı.
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255
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Etiketler : corona virüs, corona, pandemi, covid19