Son 24 saatte 115 bileklik
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 115 oldu. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 93.
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Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 115 oldu. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 93.
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415
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