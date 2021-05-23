Son 24 saatte 115 bileklik

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 115 oldu. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 93.

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415