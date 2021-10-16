“Son 10 günde Yeşil Hat’ta. 800 mülteci geçti”

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yalnızca son 10 gün içerisinde Yeşil Hattan yasadışı bir şekilde 800 mülteci geçtiğini ve bu yüzden sert tedbirler almaları gerektiğini iddia etti.

Nuris’in bu açıklamayı geçen Perşembe akşamı katıldığı “Avrupa Sığınma Destek Ofisi” (EASO) toplantısında yaptığını yazan Alithia gazetesi, “,birçok Avrupa ülkesinde uygulanan güvenlik önlemlerinin Kıbrıs için de şart olduğunun” gündeme taşındığını belirtti.

Nuris, şu an Kıbrıs’ta, başvuruları dayanaksız olarak değerlendirilen ve ülkelerine iade edilebilecek 15 bin üçüncü ülke vatandaşı bulunduğunu da sözlerine ekledi.